مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المرج بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 13:58

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المرج بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 11 August، 2024
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