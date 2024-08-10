ادانات عربية واقليمية لمجزرة الفجر في غزة ودعوات إلى نصرة الشعب الفلسطيني

توالت ردود الفعل والبيانات المستنكرة والمنددة بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين الفلسطينيين في مدرسة التابعين في حي الدرج في مدينة غزة، عند صلاة الفجر، والتي اسفرت عن استشهاد 100 شخص على الاقل وإصابة العشرات.

السيد السيستاني يدين مجزرة مدرسة التابعين ويدعو الشعوب الإسلامية إلى دعم الشعب الفلسطيني

دان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ارتكاب العدو مجزرة مدرسة التابعين في غزة، وقال “مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبرى في قطاع غزة الأبية باستهداف من تؤويهم (مدرسة التابعين) من النازحين والمشرَّدين، أدّت الى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، في جريمة مروعة تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة منذ ما يزيد على عشرة أشهر”.

وأضاف السيد السيستاني “وقد اشتملت في المدة الأخيرة على عمليات اغتيال غادرة استهدفت قيادات بارزة في مقاومة الاحتلال وأدّت إلى استشهاد عدد منهم، وقد خرق بها سيادة عدد من دول المنطقة، وزادت بذلك مخاطر وقوع مصادمات كبرى فيها تتسبب لو حدثت ــ لا سمح الله ــ في نتائج كارثية على مختلف دول هذه المنطقة وشعوبها”.

وقال “إن الكلمات لتقصر عن إدانة هذه الجرائم النكراء التي باءت بآثامها وحوش بشرية تجرّدوا من كل القيم الإنسانية والمبادئ السامية، ومن المؤسف أنهم يحظون بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى يمنع من أن تطبق عليهم القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع “إننا ندعو العالم ــ مرة أخرى ــ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم، كما ندعو الشعوب الإسلامية – خاصة – الى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة وتقديم مزيد من العون إلى أهلها الكرام”.

وبدوره أدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم في مدرسة تضمّ النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، التي تسببت باستشهاد أكثر من 100 شخص كانوا يؤدون صلاة الفجر”.

ودانت وزارة الخارجية العراقية الاعتداء الصهيوني على مدرسة التابعين في قطاع غزة. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن “وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الصهيوني الهمجي الذي استهدف فجر اليوم السبت مدرسة “التابعين” في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء”.

وأضاف البيان أن “هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الكيان الصهيوني للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة”.

وتابع أن “وزارة الخارجية تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم الصهيونية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل”.

وبدوره، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة انتهاك للقيم الإنسانية.

وقال السيد الحكيم في بيان “بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار ندين المجزرة الوحشية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باستهداف المصلين عند أدائهم صلاة الفجر بحي الدرج في قطاع غزة المنكوب، مخلفاً أكثر من مئة شهيد وأضعافهم من الجرحى في صفوف المصلين والأبرياء النازحين”.

وأضاف أن “هذه المجزرة تضاف الى سجل الجيش الصهيوني الحافل بالدموية النكراء”، لافتاً الى أن “هذه البشاعة والإجرام تدل على إصرار هذا الكيان المتغطرس بانتهاك القيم الإنسانية، وعدم الإكتراث للادانات والمناشدات الدولية المطالبة بإيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها آلته العسكرية براً وجواً وبحراً ضد شعبنا المظلوم في غزة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

ايران تدين المجزرة الجديدة في غزة بشدة وتطالب مجلس الامن باتخاذ اجراء فوري ضد الكيان الصهيوني

وادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني مجزرة كيان الاحتلال الجديدة في غزة بشدة وطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراء فوري لاحتواء الجرائم اللامحدودة لهذا الكيان.

واعتبر كنعاني هذا الهجوم الهمجي مثالا واضحا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية في الوقت نفسه، مؤكدا: “ان استمرار اعتداءات النظام الصهيوني المجنونة ضد المدنيين الفلسطينيين والمجازر الوحشية بحق النساء والأطفال والشيوخ، وخاصة الاعتداء البشع الذي قام به هذا النظام اليوم على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مدرسة التابعين، أثبت مرة أخرى أن نظام الاحتلال الفصل العنصري الإسرائيلي لا يلتزم بأي من قواعد وأنظمة القانون الدولي ولا يلتزم باي مبادئ أخلاقية وإنسانية”.

وأضاف كنعاني “إن السبيل الوحيد للتعامل مع هذا النظام السفاح هو التحرك الحازم والحاسم من جانب دول العالم الإسلامي والمحبة للحرية في الدعم العملي للأمة الفلسطينية ونضالاتها المشروعة ومقاومتها ضد الاحتلال و عدوانه”.

وأكد ان الجريمة التي وقعت في مدرسة التبايعين هي مثال واضح وصريح لتهديد السلم والأمن الدوليين، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل مجلس الأمن الدولي استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاحتواء ووقف الجرائم اللامحدودة لهذا النظام القاتل للأطفال”.

وأشار إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ضرورة منع ومواجهة جرائم النظام الإسرائيلي، وأكد: “الدول والمنظمات الدولية، وخاصة أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها، يقفون مرة أخرى، امام اختبار اخلاقي وانساني، وكذلك مسؤولية دولية، حيث يجب محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري، أي سلطات النظام الإسرائيلي الدموي، على ارتكاب الجرائم والفظائع واسعة النطاق”.

الخارجية اللبنانية تدين استهداف مدرسة “التابعين” في غزة: لتفعيل المسار الدبلوماسي السلمي

ودانت وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين فلسطينيين عُزّل شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ استهدفت مصلى المدرسة بشكل مباشر، وراح ضحيتها أكثر من مئة مواطن فلسطيني وعشرات الجرحى.

وقالت في بيان: “إن القصف العشوائي المُمنهج لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل الأطفال والمدنيين دليل واضح على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

واعتبرت أن “استمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وتعمد إسقاط هذه الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء الدوليين لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع، يعطي الدليل القاطع لنية إسرائيل إطالة الحرب وتوسيع رقعتها”.

وختمت: “في إطار هذه الممارسات التصعيديّة التي تعتمِدُها إسرائيل خلال الآونة الأخيرة، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى اتخاذ موقف دولي موحد، وجدي، وفعال، أولاً، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، باعتبار أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى باتجاه التهدئة ووقف التصعيد ومنع اشتعال صراع أوسع في المنطقة. وثانيًا، لتفعيل المسار الدبلوماسي السلمي من خلال خطوات جدية تلزم الجانب الإسرائيلي بقبول حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

1-تدين وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين فلسطينيين عُزّل شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ استهدفت مصلى المدرسة بشكل مباشر، وراح ضحيتها أكثر من مئة مواطن فلسطيني وعشرات الجرحى. — mofa lebanon1 (@mofalebanon1) August 10, 2024

الأردن يتهم إسرائيل بالسعي “لعرقلة وإفشال” مباحثات الهدنة بعد المجزرة في مدرسة التابعين

وندد الأردن السبت بالمجزرة الاسرائيلية، وأكدت وزارة الخارجية الاردنية أن تل أبيب تسعى إلى عرقلة وإفشال مباحثات الهدنة المزمع عقدها الأسبوع المقبل. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا القصف يعد “خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين”.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله أن “هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها”.

واكد القضاة على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

الخارجية المصرية: القتل في غزة دليل غياب إرادة إسرائيل لإنهاء الحرب

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن “قتل الفلسطينيين عمدا دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب”.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولى موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها.

وأكدت مصر، أنها سوف تستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دولياً، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهت من معوقات.

الخارجية القطرية تدعو المجتمع الدولي لحماية النازحين ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته

ودانت قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة الذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات، وتعده مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي “2601”.

وجددت وزارة الخارجية، مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، وتدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

بيان | قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/k9yOmaY1fR

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 10, 2024

بدورها، قالت الخارجية السعودية إن المملكة تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين شرق غزة.

وأضافت “يجب وقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال ونستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/MCTNs7IKNv — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 10, 2024

ومن جهتها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في المدرسة تلو الأخرى بغزة.

وأضافت أن إسرائيل تبيد الفلسطينيين في غزة بأسلحة أميركية وأوروبية، وسط عدم اكتراث من كل “الأمم المتحضرة”.

المصدر: مواقع