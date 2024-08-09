المقاومة الإسلامية تشنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية المستحدث في ليمان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 14:06
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السيد الحوثي: بعض الانظمة العربية هي في صف الموالين للعدو وهي جبهة اسناد له
المقاومة الإسلامية تشنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية المستحدث في ليمان
منذ 41 mins
9 August، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
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