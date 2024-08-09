تسعة قتلى و26 جريحا في حادث حافلة في تركيا

تُوفي ما لا يقل عن 9 أشخاص وجُرح 26 آخرون اليوم بعدما اصطدمت حافلة بجسر في أنقرة، بحسب حصيلة أولية صادرة عن حاكم العاصمة التركية.

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية بتوقيت غرينتش) عندما اصطدمت حافلة الركاب الآتية من اسكيشهر في وسط البلاد بجدار جسر على طريق سريع على مقربة من أنقرة ما أستدعى تدخل عدد كبير من سيارات الإسعاف وطواقم الاغاثة، على ما ذكرت محطة “تي ار تي” التلفزيونية التركية العامة.

وقال محافظ أنقرة واصب شاهين الذي: “لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان ما يدفع إلى الظن أن السائق قد غفى”.

المصدر: مواقع