مراسل المنار : اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة في اصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 11:04
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بيان قطري-مصري-اميركي: ندعو الجانبين الى استئناف المباحثات الخميس 15 آب/اغسطس في الدوحة أو القاهرة
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مراسل المنار : اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة في اصبع الجليل
منذ 1 ساعة
9 August، 2024
عاجل
اصبع الجليل
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