مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 08:00

مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 11 mins 9 August، 2024
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