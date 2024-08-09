3 شهداء وعدد من الجرحى بينهم طفل يبلغ من العمر 5 شهور اثر استهداف منزل لعائلة حويلة في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 04:56

3 شهداء وعدد من الجرحى بينهم طفل يبلغ من العمر 5 شهور اثر استهداف منزل لعائلة حويلة في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع

منذ 2 ساعة 9 August، 2024
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