مجموعة السبع تقاطع مراسم ناغازاكي احتجاجا على استبعاد الكيان الإسرائيلي

قال دبلوماسيون كبار في الولايات المتحدة وغيرها من دول مجموعة السبع إنهم سيمتنعون عن حضور فعالية مقررة غدا الجمعة في اليابان لإحياء ذكرى القصف النووي على مدينة ناغازاكي، وذلك بعد تمسك سلطات المدينة بعدم دعوة الكيان الإسرائيلي إليها.

وأكد شيرو سوزوكي، رئيس بلدية مدينة ناغازاكي تمسكه بقرار عدم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور الفعالية، وبرر ذلك بالقول إن القرار لم يتخذ بناء على أسباب سياسية، “بل لأننا نريد عقد المراسم في أجواء هادئة ومهيبة”.

ويأتي القرار فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، الذي خلف أكثر من 39 ألفا و600 شهيد ودمر جزءًا كبيرا من القطاع المكتظ بالسكان.

و قد يحرج القرار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي من المقرر أن يحضر الحدث السنوي والذي عادة ما يلقى اهتماما أقل من فعالية أخرى عُقدت في هيروشيما قبل يومين، لإحياء ذكرى أول استخدام للأسلحة النووية في التاريخ.

وتعليقا على قرار استبعاد السفير الإسرائيلي من الحضور، قال سفير الولايات المتحدة في اليابان رام إيمانويل في تصريحات إن “غزو روسيا لأوكرانيا ودفاع إسرائيل عن نفسها ليسا متساويين من الناحية الأخلاقية”. وأضاف “للأسف قرار رئيس البلدية سيشتت الانتباه عن الرسالة الأساسية للمراسم”.

وأحجم المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، عن التعقيب عندما سُئل عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي دوري عُقد اليوم الخميس، كما لم يصدر تعليق عن السفارة الإسرائيلية في طوكيو حتى الآن بهذا الشأن.

والشهر الماضي، بعث إيمانويل وسفراء آخرون من مجموعة الدول السبع، من بينهم سفراء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي، برسالة إلى سوزوكي عبروا فيها عن قلقهم إزاء استبعاد الكيان الإسرائيلي.

وحثت مجموعة دول الـ7 على ضبط النفس والحد من التصعيد في الشرق الأوسط وسط التوترات المتزايدة رغم أنها لا تزال متمسكة بدعم تل أبيب.

وتُحيي اليابان غدا ذكرى ضحايا القصف الذّريّ الأميركي على ناغازاكي قبل 79 عامًا، عندما انفجرت القنبلة الذرية “فات مان” التي أسقطتها الولايات المتحدة فوق ناغازاكي في التاسع من أغسطس/آب 1945. وقُتل في ناغازاكي وحدها نحو 70 ألف شخص جراء التأثير المباشر للضربة، في حين أُصيب 75 ألفًا آخرون.

وقبلها بـ3 أيام، دمّرت الولايات المتحدة هيروشيما بقنبلة ذرية أخرى، والضربتان أدّتا إلى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس/آب 1945.

المصدر: مواقع