وزير التجارة الياباني: نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ولا تأثير حتى الآن على إمداداتنا من الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 8 2024 - 09:08

وزير التجارة الياباني: نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ولا تأثير حتى الآن على إمداداتنا من الطاقة

منذ 1 ساعة 8 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة