غارة جوية عنيفة جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 07:32

غارة جوية عنيفة جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 8 August، 2024
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