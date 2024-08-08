غارة جوية عنيفة جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 07:32
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مراسل المنار: استشهاد مواطنة في بلدة بني سهيلا ومواطن و6 إصابات وسط مدينة غزة ومواطن شرق مخيم جباليا جراء قصف صهيوني
الرئيس الايراني: يتعين على اميركا والغرب ارغام الكيان على وقف الابادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف اطلاق النار
"إسرائيل هيوم": التقديرات أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة مع خسائر الجيش في غزة وحالة التسلح واستعدادات حزب الله
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي: تجويع المدنيين عمداً يشكل جريمة حرب
بوريل: نحث اسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وضمان وصول المساعدات الى قطاع غزة
الرئيس الأميركي جو بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترمب الانتخابات
وزير الخارجية البريطاني: تجويع المدنيين جريمة حرب ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية إدانة تصريحات سموتريتش
غارة جوية عنيفة جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
منذ 2 ساعة
8 August، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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