قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “الاغا” في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع ولا إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 01:04

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “الاغا” في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع ولا إصابات

منذ 1 ساعة 7 August، 2024
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