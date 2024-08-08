قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “الاغا” في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع ولا إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 01:04
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سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية بدون طيار خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خانيونس
شهيدان بقصف صهيوني استهدف منزلاً بحي التفاح شرقي غزة
الرئيس الايراني: يتعين على اميركا والغرب ارغام الكيان على وقف الابادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف اطلاق النار
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا المدمرة الأميركية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية
القوات اليمنية: استهداف المدمرتين جاء أثناء عبورهما باتجاه شمال البحر الأحمر لتقديم الحماية للعدو الإسرائيلي
القوات المسلحة اليمنية: المدمرتان الأميركيتان فشلتا بالتصدي الكامل للصواريخ والمسيرات وعدد منها نجح بتحقيق أهدافه
البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي: نحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي: تجويع المدنيين عمداً يشكل جريمة حرب
بوريل: نحث اسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وضمان وصول المساعدات الى قطاع غزة
البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي: نحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم
بيان منظمة التعاون الإسلامي: اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي: تجويع المدنيين عمداً يشكل جريمة حرب
قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “الاغا” في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع ولا إصابات
منذ 1 ساعة
7 August، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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