تقرير مصور | بحث حكومي لبناني بجهوزية الوزارات والادارات للتعامل مع الاوضاع الطارئة

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء، الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وامكانية تدحرج الامور الى حرب. وترأس ميقاتي اجتماعا في السرايا، مع وزيري البيئة ناصر ياسين والاشغال العامة والنقل علي حمية والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، لمواكبة الاوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والادارات اللبنانية في حال حصول اي طارئ.

وتم الاتفاق على ان تبقى الاجتماعات مفتوحة.

وفي السراي أيضاً، ترأس ميقاتي اجتماعاً بحث مجشمل الاوضاع الاقتصادية، اضافة الى البنود والاقتراحات المتعلقة بالموازنة ، وذلك بحضور الوزراء المعنيين. واستقبل ميقاتي سفير بلجيكا الجديد في لبنان في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه في بيروت .

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أن “الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وكذلك في المرافئ البحرية الأخرى، هي في مدار متابعة مستمرة ومتواصلة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما في ما يتعلق بحركة المغادرين والوافدين من المطار وإليه، وكذا هي الحال بالنسبة إلى نقل البضائع عن طريق المرافئ البحرية”.

وأضاف حمية، عبر منصة “أكس”: “إن الجهوزية قائمة لتفعيل خطط الطوارىء، في ما خص البنية التحتية التي تعنى بها الوزارة. ولأجل ذلك كله ، فإن المرحلة تتطلب تضافر الجهود لضرورة العمل على تذليل أي عقبات مالية أو إدارية”.

المصدر: المنار+ الوكالة الوطنية