المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: انفجار طائرات بدون طيار شمال هضبة الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 19:50

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: انفجار طائرات بدون طيار شمال هضبة الجولان

منذ 29 mins 7 August، 2024
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