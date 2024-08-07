إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 19:50
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هيئة علماء فلسطين: نهنئ الأخوة في حركة حماس باختيار القائد المجاهد يحيى السّنوار "أبو إبراهيم" رئيسًا للحركة
قائد الجيش الإيراني: اختيار السنوار خلفًا لاسماعيل هنية يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله
حركة النجباء: نبارك لحماس ومحور المقاومة اختيار المجاهد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة
الرئيس بزشكيان في اتصال مع الرئيس الفرنسي: ايران لن تسكت عن الاعتداء على مصالحها وأمنها
الرئيس بزشكيان: اذا كانت اميركا ودول الغرب راغبة في منع الحرب عليها وقف مبيعات السلاح والدعم للكيان الصهيوني
بزشكيان: اميركا والغرب يدعمون كياناً يقوم بالاعمال الاجرامية ويدعون الدول التي اصبحت هدفا لهكذا اجراءات الى ضبط النفس
إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها
منذ 49 mins
7 August، 2024
عاجل
صفد
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