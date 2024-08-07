إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 19:50

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

منذ 49 mins 7 August، 2024
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