نائبة مندوب فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل تمضي بانتهاك القانون الدولي والإبادات لأنها تشعر أنها محصنة من المحاسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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نائبة مندوب فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل تمضي بانتهاك القانون الدولي والإبادات لأنها تشعر أنها محصنة من المحاسبة
منذ 18 mins
1 August، 2024
عاجل
اسماعيل هنية
فلسطين
مجلس الامن
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