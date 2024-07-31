صحيفة “يديعوت أحرونوت”: تم إيقاف العمل داخل مصنع في عكا لوجود خزانات تحتوي على غاز الأمونيا بداخله كما صدرت تعليمات للمصانع الأخرى التي تستخدم مواد خطرة بتفريغ وإخلاء خزانات الغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 23:46

صحيفة “يديعوت أحرونوت”: تم إيقاف العمل داخل مصنع في عكا لوجود خزانات تحتوي على غاز الأمونيا بداخله كما صدرت تعليمات للمصانع الأخرى التي تستخدم مواد خطرة بتفريغ وإخلاء خزانات الغاز

منذ 11 mins 31 July، 2024
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