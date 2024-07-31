حركة الجهاد الإسلامي: ارتكاب العدو مجزرة مروعة بحق الصحفيين الموجودين بالقرب من دار الكبير الشهيد إسماعيل هنية في غزة هي جريمة ضد الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2024 - 19:12

حركة الجهاد الإسلامي: ارتكاب العدو مجزرة مروعة بحق الصحفيين الموجودين بالقرب من دار الكبير الشهيد إسماعيل هنية في غزة هي جريمة ضد الإنسانية

منذ 55 mins 31 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة