بالفيديو| لحظات من اللقاء الأخير أمس للشهيد إسماعيل هنية مع الإمام السيد علي الخامنئي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 11:28

بالفيديو| لحظات من اللقاء الأخير أمس للشهيد إسماعيل هنية مع الإمام السيد علي الخامنئي

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
عربي وإقليمي - فلسطين

لحظات من اللقاء الأخير أمس للشهيد إسماعيل هنية مع الإمام السيد علي الخامنئي.

وفي استهداف غادر للاحتلال الإسرائيلي، انتهت بالشهادة مسيرة حافلة بالمقاومة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، إثر تعرض مقر إقامته في طهران للقصف عقب زيارة قام بها الى ايران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد مسعود بزاشكيان.

وبات هنية أرفع مسؤول في فصائل المقاومة الفلسطينية يتم اغتياله منذ استهداف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في لبنان مطلع العام الجاري.

المصدر: مواقع

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