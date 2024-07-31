حركة حماس: رئيس الحركة قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 06:54

حركة حماس: رئيس الحركة قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران

منذ 44 mins 31 July، 2024
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