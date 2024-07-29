جرى تسليم نص حكم التنفيذ صباح الأحد 28/07/2024 إلى رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب خلال مراسم أقيمت في حسينية الإمام الخميني (قده).

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمین وصلّ الله علی محمّد وآله الطاهرین، [ولا] سیّما بقیّة الله في العالمین.

الحمدلله العليم القدير على شموخ إيران الإسلاميّة مرّة بعد مرّة، وأنْه جعل صورة الشعب الرفيع تُشرق من جديد. لقد بلغ الاختبار المصيريّ في انتخابات رئاسة الجمهوريّة خواتيمه بهمّة الشعب والمسؤولين، في أجواءٍ سادها الاستقرار والرصانة، على الرغم من الظروف القاسية، وقد جرى إعداد الشخصيّة التي انتخبها الشّعب للنهوض بهذه المسؤوليّة العظيمة.

إنّ الدورة الرابعة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، بعد الدورة غير المكتملة لرئيس الجمهوريّة الفقيد الشهيد، إحدى مفاخر الشعب الإيراني، ودليلٌ على استقرار نظام إسلامي راسخ، ومؤشّرٌ على عقلانيّة الأجواء السياسيّة في البلاد ورصانتها. إنّ النظر إلى بعض الظواهر القبيحة في خضمّ اختبارات شبيهة في بعض مناطق العالم، يُظهر تألّق إيران والإيرانيّين.

إنّني الآن، وبعد تقديم الشكر لجميع الذين أدّوا دوراً في تسطير هذه المفخرة، وتكريساً لإرادة الشعب العظيم، أنفّذ أصواتهم في اختيار الشخصيّة الحكيمة، الصادقة، الشعبيّة والعالمة، جناب السيّد الدكتور مسعود بزشكيان، وأقلّده منصب رئاسة جمهوريّة إيران الإسلاميّة. بعد الدعاء والتمني الخالص لجنابه بالتوفيق، ألفت إلى أنّ رأي الشعب وتنفيذي يستمرّان ما دام نهج جنابه هو الصراط المستقيم للإسلام والثورة.

والسّلامُ على عِبادِ اللهِ الصّالحین

السيّد علي الخامنئي

المصدر: khamenei.ir