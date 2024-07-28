كتائب القسام: تم دك قوات العدو المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 14:54

كتائب القسام: تم دك قوات العدو المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 1 ساعة 28 July، 2024
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