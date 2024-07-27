المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة الاحتلال في المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 17:06

المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة الاحتلال في المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات

منذ 36 mins 27 July، 2024
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