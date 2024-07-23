المقاومة الإسلامية: قصف مستعمرة كريات ‏شمونة اتى رداً على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداءات خصوصاً الاعتداء على مئذنة مسجد طلوسة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 19:40

المقاومة الإسلامية: قصف مستعمرة كريات ‏شمونة اتى رداً على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداءات خصوصاً الاعتداء على مئذنة مسجد طلوسة

منذ 28 mins 23 July، 2024
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