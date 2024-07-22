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July 22 2024 - 16:58

يونيسيف: قتل “إسرائيل” الأطفال بالضفة ارتفع بنسبة 250%

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
الخسائر بأرواح الأطفال في الضفة جراء استهدافات العدو ارتفعت بشدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (غيتي)
الخسائر بأرواح الأطفال في الضفة جراء استهدافات العدو ارتفعت بشدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (غيتي)
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ارتفاع نسبة قتل العدو الاسرائيلي للأطفال في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 250% مقارنة بالعام الماضي. وأفادت المنظمة الأممية أن “طفلاً فلسطينياً واحداً يُقتل كل يومين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

كما قالت إن “143 طفلاً قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 440 آخرين منذ مطلع العام الجاري”.

من جهة ثانية، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأحد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبذلك، ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9760.

المصدر: مواقع إخبارية

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