الخارجية السورية: نحذر من التداعيات الخطيرة لكل الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى مواجهة شاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 12:34

الخارجية السورية: نحذر من التداعيات الخطيرة لكل الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى مواجهة شاملة

منذ 1 ساعة 21 July، 2024
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