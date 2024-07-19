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July 19 2024 - 09:30

الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق

منذ 58 mins 19 July، 2024
علي جعفر معتوق
شهداء على طريق القدس

علي جعفر معتوق 1

المصدر: موقع المنار

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