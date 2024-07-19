رئيس بلدية تل أبيب يعلن حالة التأهب القصوى في منطقة تل أبيب – يافا عقب العملية التي استهدفت المدينة فجراً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 07:58
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رئيس بلدية تل أبيب يعلن حالة التأهب القصوى في منطقة تل أبيب – يافا عقب العملية التي استهدفت المدينة فجراً
منذ 27 mins
19 July، 2024
عاجل
تل ابيب
كيان العدو
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