ارتفاع عدد الشهداء الى 8 شهداء منهم اطفال جراء استهداف منزل يعود لعائلة ابو شكيان في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 03:24

ارتفاع عدد الشهداء الى 8 شهداء منهم اطفال جراء استهداف منزل يعود لعائلة ابو شكيان في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 11 mins 19 July، 2024
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