مراسل المنار: غارة من مسيرة صهيونية على منطقة “تومات نيحا” في البقاع الغربي من دون وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 13:40

مراسل المنار: غارة من مسيرة صهيونية على منطقة “تومات نيحا” في البقاع الغربي من دون وقوع اصابات

منذ 11 mins 18 July، 2024
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