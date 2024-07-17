لبنان | حشود كبيرة تشارك في مراسم استشهاد الامام الحسين (ع) بعاشوراء

انطلقت صباح اليوم الاربعاء، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مراسم احياء اليوم العاشر من محرّم، وتوافد المسلمون الموالون لأهل البيت (عليهم السلام)، الى مجمع سيّد الشهداء في الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يقيم حزب الله المجلس المركزي، والذي يُختتم بكلمة للأمين العام لحزب السيد حسن نصرالله.

وانطلقت مراسم الاحياء، بتلاوة أي من الذكر الحكيم، وقراءة السيرة الحسينية، التي يلقيها خطيب المنبر الحسيني الشيخ علي سليم، على أن تنطلق بعدها مسيرات اليوم العاشر من محرم.

ويتقدّم المسيرة، حملة الرايات والمجسمات الحسينية، ومواكب اللطم، باتجاه ساحة الإمام الحسين (ع) في الكفاءات، حيث من المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب السيد حسن نصرالله، كلمة بالمناسبة.

ويُحيي المسلمون حول العالم كلّ عام ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) مع أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه، في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الأيام العشرة الأوائل من شهر محرم الحرام، على أن يتم إحياء يوم العاشر بقراءة السيرة الحسينية وإقامة مسيرات حاشدة.

المصدر: مواقع