مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي على وادي برغز ‫وغارة لمسيّرة على بلدة حولا مع قصف مدفعي استهدفها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 21:16

مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي على وادي برغز ‫وغارة لمسيّرة على بلدة حولا مع قصف مدفعي استهدفها

منذ 18 mins 16 July، 2024
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