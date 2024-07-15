الرئيس السوري: نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة مع تركيا

قال الرئيس السوري بشار الأسد “نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة مع تركيا”، مشيراً إلى “أن لا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد”.

وأضاف خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب في أحد المراكز الانتخابية بدمشق:” إذا كان اللقاء بالرئيس أردوغان يؤدي إلى نتائج أو إذا كان العناق أو العتاب يحقق مصلحة البلد فأنا سأقوم به”، لافتاً إلى أن المشكلة لا تكمن في لقاء الرئيس التركي وإنّما تكمن في مضمون اللقاء والهدف منه.

وقال الرئيس السوري:” أول سؤال نسأله هو: لماذا خرجت العلاقات عن مسارها الطبيعي منذ ثلاثة عشر عاماً؟ لم نسمع أي مسؤول تركي يتحدث عن هذه النقطة بشكل صريح”.

في سياق آخر، نوّه الأسد “أنّنا اليوم نحن في مرحلة انتقالية، ترتبط برؤى حول دور الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام والسياسات بشكل عام والتوجهات، ومن واجب مجلس الشعب أن يكون جزءاً من هذه المرحلة التطويرية”.

المصدر: مواقع