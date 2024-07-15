الرئيس البرازيلي يدين المجازر الإسرائيلية المتتالية: لا يمكن البقاء صامتين في وجه المذبحة التي لا نهاية لها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 01:42

الرئيس البرازيلي يدين المجازر الإسرائيلية المتتالية: لا يمكن البقاء صامتين في وجه المذبحة التي لا نهاية لها

منذ 26 mins 15 July، 2024
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