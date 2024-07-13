الصين | سفينتان حربيتان روسيتان تصلان مدينة تشانجيانغ للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنّ سفينتين حربيتين روسيتين وصلتا إلى مدينة تشانجيانغ الساحلية جنوب الصين، للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة.

ونشرت الوزارة الروسية، اليوم، مقطع فيديو لوصول السفينتين، وأعلنت أنّ “مفرزة من السفن من أسطول المحيط الهادئ ستشارك في التدريب البحري المشترك التفاعل البحري 2024”.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنّ “المرحلة الأولى ستُجرى من الإثنين إلى الأربعاء، وستتضمّن هجمات مضادة للطيران والغواصات، إلى جانب طائرات صينية متخصصة في المناورات المضادة للغواصات”.

وفي العام الماضي، أُجريت مناورة بحرية روسية – صينية مماثلة قبالة ألاسكا.

المصدر: وكالات