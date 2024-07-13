النائب رعد: مشتاقون لملاقاة العدوّ حتى نُلقّنه أشد الهزائم في تاريخه

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إننا لا يمكن أن نخذل الحقّ وأن ننتصر للباطل ونحن مشتاقون لملاقاة العدوّ حتى نُلقّنه أشد الهزائم في تاريخه.

وأوضح النائب رعد “تسعة أشهر فشل فيها العدوّ من تحقيق أهدافه في غزة ، ورغم كلّ تهديداته وتهويله بالحرب الشاملة نقول لا تستطيع أن تفعل ما تريد، وحالك كمن يقوم ويسقط على الارض دون تحقيق أيّ تقدم”.

ولفت النائب محمد رعد إلى أنّ جيشه بدأ يتفكك وكلّ يوم يتأخر فيه عن وقف القتال في غزة سيسقط هذا الكيان في أرضه لأن الهزيمة التي تلقاها هي هزيمة إستراتيجية والعدوّ مُكابر لذا صوته يعلو في الآونة الأخيرة .

وختم “نحن حاضرون لكلّ الإحتمالات وجاهزون للنصر وللشهادة ، والعدوّ مع النصر يستيطع التعامل معه لكن الشهادة كيف سيتعامل معها ، فإنّ أقوى سلاح لدى العدو هو أن يُهددنا بالموت ونحن أجمل شيء على قلوبنا هو أن نُقتل في سبيل الله”.

كلام النائب رعد جاء خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في زفتا وصير الغربية بمشاركة شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

المصدر: موقع المنار