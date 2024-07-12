الشهيد المجاهد علي حسن نحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 22:08

الشهيد المجاهد علي حسن نحلة

منذ 2 ساعة 12 July، 2024
علي حسن نحلة
شهداء على طريق القدس

علي حسن نحلة 1

المصدر: موقع المنار

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