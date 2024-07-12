مراسل المنار : استهداف انتشار لجنود العدو بصاروخ “بركان” في محيط مستعمرة “إدميت” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 11:36

مراسل المنار : استهداف انتشار لجنود العدو بصاروخ “بركان” في محيط مستعمرة “إدميت” بالجليل الغربي

منذ 52 mins 12 July، 2024
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