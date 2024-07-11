الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لمحاكمة بايدن أمام المحاكم الدولية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى محاكمة الرئيس الأميركي جو بايدن أمام المحاكم الدولية.

وقال الجبهة إن “تحقيق “سي إن إن” يكشف عن تورط أميركي مباشر في مجازر الاحتلال بغزة”، في وقت كشفت فيه صحيفة “وول ستريت” اليوم عن موافقة إدارة بايدن على شحن قنابل بزنة 500 رطل إلى الاحتلال.

ورأت الجبهة في هذا القرار “ضوء أخضر لاستمرار آلة القتل الصهيونية”، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم الوحشية، و”كل أحرار العالم وضحايا الارهاب الأميركي إلى استهداف المصالح الأميركية في كل مكان”.

المصدر: مواقع إخبارية