قوات العدو الاسرائيلي تنسف عددا من المباني السكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 03:20

قوات العدو الاسرائيلي تنسف عددا من المباني السكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 7 mins 11 July، 2024
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