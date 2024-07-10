الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ردا على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 22:28

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ردا على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني

منذ 46 mins 10 July، 2024
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