السيد نصرالله: جيش الاحتلال يعاني من نقص في العديد وهم مضطرون لمحاولة إجبار الحريديم على التجنيد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 17:22

السيد نصرالله: جيش الاحتلال يعاني من نقص في العديد وهم مضطرون لمحاولة إجبار الحريديم على التجنيد

منذ 16 mins 10 July، 2024
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