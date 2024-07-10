الرشق: قصف الاحتلال مدرسة العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس التي تأوي النازحين جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي تمت قصداً عن عمد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 02:22

الرشق: قصف الاحتلال مدرسة العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس التي تأوي النازحين جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي تمت قصداً عن عمد

منذ 1 ساعة 10 July، 2024
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