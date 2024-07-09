المقاومة الإسلامية تستهدف موقع المرج وحدب يارين

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:56 من ظهر اليوم الثلاثاء موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر اليوم سلّة ‏التجهيزات التجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ونش في موقع حدب يارين بصاروخ موجّه أصابها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.‏

وزفت المقاومة الإسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش “أمين” مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية