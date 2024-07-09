277 يوماً والمقاومة الفلسطينية تواصل استهداف قوات العدو المتوغلة داخل القطاع

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 277 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

♦ عمليات المقاومة الفلسطينية

حيث أعلنت كتائب المجاهدين بأن مقاتليها استهدفوا تمركزا لقوات العدو الصهيوني في محور التقدم حي تل الهوا بعدد من قذائف الهاون عيار 60.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها مقر قيادة العدو في محور”نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

♦ العدو الصيوني يواصل استهداف المدنيين في قطاع غزة

ويواصل جيش العدو استهداف المدنيين في قطاع غزة حيث شنت طائراته في ساعات الفجر الاولى غارات عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة، وغارة عنيفة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وغارة اخرى على حي الدرج بمدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار على مخيم البريج وسط القطاع .

وشنت طائرات الاحتال غارة على معسكر دير البلح وسط القطاع وغارة اخرى على شارع النفق بمدينة غزة ، وتم تسجيل عدد من الشهداء والمصابين جرّاء استهداف العدو منزلا في شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة. كما استهدفت مدفعية العدو شارع اليرموك بمدينة غزة ما أدى لوقوع شهيد وعدد من الإصابات.

كما أفيد عن ارتقاء عدد من الشهداء جرّاء غارة للإحتلال استهدفت منزلا سكنياً شمالي النصيرات.

وأفادت مصادر فلسطينية عن شهداء وجرحى بقصف استهدف تجمعا للأهالي في شارع المغربي بحي الصبرة في غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية ومحيط منطقة الشعف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت زوارق العدو الحربية ودباباته محيط دوار العلم غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

♦ الصحة العالمية تحذّر

من جهته أعلن مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” بأنه لا مكان آمن في غزة وأوامر الإخلاء بمدينة غزة تعرقل تقديم الرعاية المنقذة للحياة، وأكد أن مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة، وأن مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي يعانيان نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية، أما المستشفى الإندونيسي فيعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية.

المستشفى المعمداني أكد في بيان أن جيش العدو أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات مشيراً الى أن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما يعرضهم لخطر جسيم.

♦ الدفاع المدني في غزة يوصّف

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن الوضع في القطاع مأساوي جدا وهناك قصف “إسرائيلي” متواصل من مختلف الجهات، ونحن غير قادرين على انتشال الشهداء والجرحى والعالقين في المنازل وتحت الأنقاض، معداتنا وآلياتنا متوقفة جراء الأعطال المتكررة ونفاد الوقود.

وهناك عدد من الجرحى استشهدوا قبل وصولهم إلى مستشفى كمال عدوان جراء صعوبة الحركة، وإن الاحتلال يتعمد منع الخدمات الإنسانية لإجبار أهالي مدينة غزة وشمالها على النزوح جنوبا.

♦ المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يكشف

من جهته أعلن مكتب الاعلام الحكومي أن الاحتلال يحاول تنفيذ مخططاته لتهجير سكان غزة بزعم تحقيق الأمن، ويبث تسجيلات تدعو سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبًا وينقل آخرين قسرًا، وينشر خرائط لمناطق ينوي استهدافها ويحذر بضرورة مغادرتها فورًا.

وأكد المكتب الاعلامي الحكومي أن الاحتلال يريد تحويل شمال غزة إلى مناطق غير قابلة للحياة لدفع الأهالي للنزوح جنوبًا،وقام الاحتلال بنشر خرائط تضليلية تدعو إلى النزوح جنوبا بزعم أنها مناطق آمنة.

المصدر: موقع المنار+وكالات