قوات الاحتلال تحتجز صحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام طولكرم وتدقق في هوياتهم قبل أن تخلي سبيلهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 9 2024 - 02:36

قوات الاحتلال تحتجز صحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام طولكرم وتدقق في هوياتهم قبل أن تخلي سبيلهم

منذ 36 mins 9 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة