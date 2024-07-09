مصادر فلسطينية: 15 جريحا بقصف طيران العدو مدرسة في محيط نادي الأقصى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 00:56

مصادر فلسطينية: 15 جريحا بقصف طيران العدو مدرسة في محيط نادي الأقصى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 8 July، 2024
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