كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ 3” في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 21:30

كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ 3” في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة

منذ 31 mins 8 July، 2024
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