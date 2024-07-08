إصابة 23 ظابطاً وجندياً صهيونياً ومقاومة غزة تقصف مقرات العدو بالصواريخ والهاون

تزداد خسائر جيش العدو في قطاع غزة والشمال بفعل ضربات المقاومة، واقرَّ اليوم باصابةِ 23 ضابطاً وجندياً من قواتِه خلالَ الساعاتِ الاربعِ والعشرينَ الماضيةِ بينهم 13 في معاركِ قطاعِ غزة.

وأعلنت كتائب القسام اليوم، أنها استهدفت قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114ملم

وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون مركزا لقيادة العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم”، وتحشدات العدو الصهيوني في محور التقدم بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من قصف مركز قيادة عمليات جيش العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما فجرت السرايا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

المصدر: الاعلام العسكري