بالفيديو | مراسم مهيبة لتبديل الراية في العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة

أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في مقام الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، مراسم استبدال الرايات في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، إيذاناً بقدوم شهر محرم الحرام للسنة الهجرية 1446.

وأقيمت مراسم الاستبدال، مساء اليوم الاحد، بحضور شخصيات دينية وجمع غفير من المؤمنين وسط أجواء من الأسى إيذاناً ببدء موسم الحزن والعزاء لآل بيت المصطفى باستشهاد أبي عبد الله وأهل بيته وصحبه في يوم عاشوراء، العاشر من محرم.

وأكد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الأحد، لا بد أن يكون عاشوراء موسماً لإصلاح القلوب وحماية مجتمعنا من الاختراق. وقال الشيخ الكربلائي في كلمة له خلال مراسم استبدال الرايات إنه “لا بد أن يكون موسم عاشوراء موسما لإصلاح القلوب وحماية مجتمعنا من الاختراق”.

وأضاف أنه “نثمن دور المواكب والهيئات الحسينية وندعو المؤمنين أن لا تتزاحم المراسم العاشورائية مع أوقات الصلاة”.

المصدر: يونيوز