مع دخول العدوان شهره العاشر…المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف العدو في شمال وجنوب القطاع

لا يزال العدوان متواصلا على قطاع غزة منذ 9 أشهر ومع دخول الحرب الشهر العاشر لا تزال المقاومة الفلسطينية تواصل ملاحقة جنود وأليات العدو المتوغلة في قطاع غزة وتكبده خسائر فادحة .

حيث أكد مجاهدو كتائب القسام استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استهدفت الكتائب دبابة “ميركافاه 4” بالعمل الفدائي باستخدام عبوة “شواظ” قرب مسجد عبد الله بن عمر جنوب حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف مقاتلو القسام دبابة “ميركافا 4” وناقلة جند صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” وسط حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع

من جهتها سرايا القدس أعلنت قصفها بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق غزة.

وأضافت سرايا القدس بأن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع في مناطق التوغل غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما قصف مجاهدو السرايا بقذائف الهاون النظامي جنود العدو المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها

المصدر: موقع المنار